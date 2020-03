Migranti. Il Coronavirus fa paura: Nessuno sbarco a Marzo, ma non scappavano dalla guerra?

Il Coronavirus molto più efficace di Salvini nella lotta all’immigrazione clandestina: davanti alla paura del contagio non c’è lager, bombardamento o fucilazione sommaria che possa convincere i migranti a venire in Italia

Ci hanno raccontato per anni interi che in Libia i migranti venivano tenuti in lager pari ai campi di concentramento nazisti, ci hanno raccontato di torture indicibili, di stupri alla luce del sole, di torture e violenze disumane. Dicevano che i migranti scappavano dalla guerra, dai bombardamenti e dalle fucilazioni. Eppure, stando ai dati, questo “inferno sulla terra” fa comunque meno paura del Coronavirus in Italia e delle relative misure di contenimento.

E’ fattuale, non c’è trucco e non c’è inganno: i dati del Ministero degli Interno fino ad oggi, 11 marzo 2020 dicono che per tutto il mese di Marzo, ben 11 giorni, nessun migrante è sbarcato in Italia. Clicca per leggere il Cruscotto del Viminale.

Sono dati che fanno riflettere: a febbraio gli sbarchi sotto il governo M5S-PD erano stati 1211, contro i 60 di Salvini nel 2019 ed i 1065 del 2018. A Marzo invece, dalla diffusione della notizia del peggioramento della diffusione del Coronavirus in Italia, di sbarco non ce n’è stato neppure uno: da 1211 arrivi a 0.

Cosa è successo allora? Non ci sono fonti ufficiali, i trafficanti di esseri umani, come noto, non hanno un ufficio stampa. Si può ipotizzare, ipotizzare che i “disperati che scappano dalla guerra” lo fanno solo con un “biglietto” dei trafficanti in mano che magari li lasciano al centro del mediterraneo, in attesa di una caritatevole ONG, di certo non lo fanno rubando la prima bagnarola che trovano per poi buttarsi in mare in stile piratesco.

Si può inoltre ipotizzare che i trafficanti, che spesso continuano a sfruttare anche in Italia nel peggiore dei modi i migranti che trasportano clandestinamente, non vogliano avere a che fare col coronavirus e con le misure di quarantena che oltre a fargli “cattiva pubblicità” rallenterebbero di molto i loro spregevoli affari.

Del resto ultimo sbarco in Italia risale a quello della nave Ong Sea Watch 3, del 27 febbraio scorso a Messina. In quell’occasione i migranti a bordo della nave tedesca furono messi in quarantena in una ex caserma, mentre l’equipaggio è rimasto a bordo del mezzo ed è tuttora lì in attesa che finisca il periodo di quarantena. Da quel giorno, non è sbarcato più nessuno. Sarà un caso?