Migranti in Cpr in Albania: tribunale Roma non convalida trasferimento.Ira della Lega

Il provvedimento riguarda dodici dei 16 migranti trasportati nella struttura di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. Lega: “Giudici pro-immigrati si candidino, grave ordinanza su Albania”

La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per i 16 migranti trasportati nel cpr di Gjader in Albania dalla nave Libra della Marina militare italiana.

“In ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine” dei migranti arrivati nel Cpr di Gjader, in Albania (Bangladesh ed Egitto, ndr) “non può essere riconosciuto come Paese sicuro”, scrive la giudice del tribunale di Roma, Antonella Di Tullio, nel dispositivo con cui non sono stati convalidati i provvedimenti di trattenimento.

“In caso di non convalida del provvedimento e di mancanza di titolo di permanenza nelle strutture albanesi”- si legge nel dispositivo – comporta che lo stato di libertà “può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia”.

La Lega accusa la magistratura: “Proprio nel giorno dell’udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l’ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire”.