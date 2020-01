Migranti. L’Ocean Viking con 39 migranti a bordo chiede e la Lamorgese assegna subito il porto di Pozzallo

Il ministro Luciana Lamorgese senza perdere tempo, ha assegnato il porto di Pozzallo alla Ocean Viking per fare sbarcare i 39 migranti che ha a bordo

Il via libera all’ingresso alla nave Ocean Viking dell’Ong francese Sos Mediterranée per lo sbarco è stato comunicato nella tarda serata di ieri direttamente il Viminale, che ha assegnato il porto di Pozzallo, scalo tra i più attrezzati della Sicilia per questo tipo di emergenze.

A bordo della Ocean Viking ci sono 39 migranti tra cui 19 minorenni, recuperati nel Mediterraneo, nel corso dell’ultima missione effettuata dalla ong francese, non molto lontano delle acque libiche.

L’ Ocean Viking ha a bordo personale di Medici Senza Frontiere, che hanno captato un allarme rilanciato sui social da Alarm Phone. La nave si è poi diretta sul punto indicato dove ha trovato un barcone in difficoltà con a bordo le 39 persone che sono state recuperate. Poi la ong la nave con il suo carico, ha fatto rotta verso il nostro territorio entrando in acque italiane. Il Viminale poi alla richiesta di un approdo, ha celermente assegnato il porto sicuro di Pozzallo.







Il ministero dell’interno si è poi affrettato a comunicare che sono state avviate le operazioni di redistribuzione dei migranti e tre Paesi Francia, Germania e Lussemburgo, sulla base dei “principi espressi” dal pre accordo di Malta, infatti nei comunicati ufficiale non si parla di accordo vero e proprio, ma di principi, hanno accettato di prendere 20 migranti, tra quelli ricollocabili.

La Ocean Viking poche ore fa, è arrivata a Pozzallo e sulla banchina si sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici all’accoglienza dei migranti, che per la maggior parte sono di nazionalità marocchina.