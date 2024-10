Migranti. Meloni: Oggi in Cdm legge trasferimenti e Paesi sicuri. Ue: “Su Paesi sicuri decidono i singoli Stati”

Dopo il rigetto della domanda di convalida dei 12 migranti che erano destinati al nuovo centro di Shëngjin in Albania, la premier nel pomeriggio presiderà un Cdm per varare una legge su trasferimenti e Paesi sicuri

Alle 18 il Consiglio dei ministri si riunirà a Palazzo Chigi con lo scopo di elaborare un decreto legge che abbia la finalità di modificare la lista dei Paesi sicuri, quella lista che, così come è oggi, rende praticamente inapplicabile l’accoglienza dei migranti in Albania. La sentenza del Tribunale di Roma impone una revisione dei processi attraverso i quali gli Stati di destinazione dei flussi migratori ne realizzano extra-territorialmente la gestione.

Il tema principale del Cdm di oggi è la definizione di “Paese sicuro”. Il governo è pronto a sistemare quella che secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio è una falla: “La definizione di Paese sicuro non può spettare alla magistratura, è una valutazione politica pur nei parametri del diritto internazionale”, lha precisato oggi Nordio in un’intervista a La Repubblica, dopo aver detto chiaramente che i giudici di Roma hanno “esondato” con il provvedimento che ha importo il rientro in Italia dei migranti dall’Albania. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha affondato il colpo, definendo una quota di magistratura come “politicizzata e ideologicamente prevenuta”, commentando la mail del giudice Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, iviataad alcuni colleghi dell’Anm, nella quale ha scritto: “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”, mail pubblicata dal giornale Il Tempo.

Lo scorso 7 maggio, con decreto interministeriale, l’Italia stabiliva l’elenco dei Paesi di provenienza di migranti che per l’Italia sono sicuri, l’operazione che oggi il Governo si appresta a fare è elevare quel testo a norma di legge di rango primario, inserendo la lista aggiornata in un decreto legge.

L’opposizione compatta protesta e annuncia che ricorrerà in tutte le sede perché la nuova legge sarebbe in contrasto con una pronuncia della Corte di Giustizia Ue, secondo cui Egitto e Bangladesh destinazione de12 migranti che si trovano in Albania.

Sulla questione è intervenuta la portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, Anitta Hipper, in un briefing con la stampa ha detto : “Su Paesi sicuri decidono Stati, presto elenchi europei”, risposta che renderebbe legale una legge italiano su quali siano i Paesei sicuri.

Hipper ha detto che la Commissione è “a conoscenza della sentenza” del tribunale di Roma e di essere “anche in contatto con le autorità italiane. La sentenza si riferisce al concetto di paese di origine sicuro e a come viene implementato. C’è anche il fatto che da parte nostra, per ora, non abbiamo elenchi comuni dell’Ue a questo proposito. È qualcosa che è anche previsto e su cui dovremo lavorare. Gli Stati membri hanno elenchi nazionali a questo proposito”. Il portavoce capo Eric Mamer ha ribadito: “Sono gli Stati membri a disporre di elenchi di paesi considerati sicuri o meno e, di conseguenza, applicano i propri elenchi“. E, sui tempi di proposta di una lista comune europea di paesi terzi sicuri: “Prima dobbiamo avere un Collegio di commissari in atto. Questo processo è in corso, e quindi è un po’ presto per iniziare a pensare alle tempistiche“, ha aggiunto.

Questa sera il Cdm per superare la sentenza