Migranti Sea Watch 3. Lamorgese assegna porto Messina: sbarcano in 194. Nessuna quarantena prevista a bordo

Nulla, nemmeno il coravirus ferma lo sbarco di migranti. Il ministro Lamorgese, ha tempestivamente assegnato il porto di Messina alla Sea Watch 3 che ha a bordo 194 persone

La Sea Watch 3 era ancora in acque Sar di Malta, ma il Viminale non appena è arrivata la richiesta ha immediatamente assegnato il porto sicuro di Messina, dove l’ong farà sbarcare le 194 persone che ha a bordo, salvate in tre differenti operazioni.

La nave tedesca dovrebbe arrivare nel porto della città dello stretto domani. L’equipaggio con il solito Twitt esulta: “ Navighiamo ora verso Messina, siamo felici di portare le persone soccorse a terra”, poi fa un appello a chi di competenza: “Altre due imbarcazioni sono in difficoltà al largo delle coste libiche. Chiediamo a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente. Non abbandonatele in mare”.

Dunque nonostante l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’intera Italia, i porti italiani restano aperti e la Sicilia per il governo, rimane il luogo preferito dove fare sbarcare i migranti. Ma stavolta protrebbe profilarsi uno scontro istituzionale tra il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e il premier Guiseppe Conte, a causa proprio dell’emergenza sanitaria in corso.

Musumeci infatti proprio nel pomeriggio di ieri, ha chiesto che la quarantena dei migranti avvenga a bordo della nave e non all’interno degli hotspot, richiesta che al momento è rimasta inascoltata, ma, in considerazione che la Sicilia è una Regione a statuto speciale, potrebbero aprirsi contenziosi dagli esiti non prevedibili.

Ed infatti stamattina il governatore siciliano ha mandato un messaggio “esplicito” al governo: “Faccio appello al presidente Conte: dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza. Ma serve reciprocità. Avevo chiesto ieri e ribadisco oggi: in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile o, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti”.

Al presidente della Regione Sicilia, fa eco Matteo Salvini che in occasione dello sbarco di 247 immigrati a Pozzallo, aveva avuto parole di fuoco: “Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sicilia di quasi 300 immigrati clandestini portati dalla solita nave Ong straniera. Nemmeno nella situazione di grave emergenza nazionale in corso il governo ritiene di dover chiudere i porti. Non ho parole”.

La Sea Watch 3 dunque sta navigando verso Messina, ma se il mare al momento è calmo, le polemiche non lo sono affatto.