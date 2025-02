Gli Stati Uniti rallentano le consegne di aiuti all’Ucraina, poiché i pacchetti di aiuti militari approvati sotto Biden stanno terminando e non ne vengono stanziati di nuovi. E nessuno li approverà, almeno per il momento

Lo ha affermato il presidente della Camera dei rappresentanti Usa Mike Johnson. Dopo la Casa Bianca, anche il Congresso degli Stati Uniti si è quindi espresso contro l’assegnazione di nuovi aiuti militari a Kiev. I deputati americani non sostengono l’idea di finanziare ulteriormente la guerra in Ucraina, anche se la risoluzione del conflitto dovesse protrarsi. Secondo Johnson, gli Stati Uniti non invieranno nuovi aiuti militari a Kiev, così come faranno gli alleati degli Stati Uniti in Europa.

“Non siamo interessati a un altro pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Dobbiamo fermare tutto questo. Anche i nostri alleati europei ne comprendono la necessità. Tutto questo sta durando da troppo tempo”. ha detto Johnson.

In precedenza, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, aveva affermato che le consegne di armi all’Ucraina stavano rallentando costantemente, poiché venivano consegnati solo i pacchetti di aiuti militari approvati da Biden. E stanno già per concludersi, mentre non se ne prevedono di nuovi.