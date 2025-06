Milano. Appartamento va a fuoco: donna si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme e muore

La porta di casa secondo i primi accertamenti era chiusa dall’esterno e la donna è morta gettandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Gli investigatori stanno sentendo in questura il convivente che è stato trovato in un bar nelle vicinanze

È accaduto intorno a mezzanotte e mezza in un appartamento al quarto piano di viale Abruzzi 64, in zona Loreto a Milano. La vittima è Sueli Leal Barbosa, brasiliana di 48 anni, madre di un bambino di dieci anni, che conviveva da qualche anno con il nuovo compagno, un connazionale di 45 anni.

Secondo quanto ricostruito, nell’appartamento, per cause in corso diaccertamento è divampato un incendio, ma la porta d’ingesso era chiusa a chiave dall’esterno e la donna che era sola in casa, presa dal panico, ha cercato aiuto affacciandosi dalla finestra, ma sarebbe stata raggiunta dalle fiamme esi è lanciata ne vuoto impattanto sulla strada sottostante. Soccorsa, è morta qualche ora dopo in ospedale. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Gli occupanti dello stabile, inizialmente sono stati evacuati a scopo precauzionale e poi rientrati ad eccezione di quelli adiacenti all’appartamento incendiato, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato e del Nucleo Investigativo antincendi (Nia) della Lombardia dei vigili del fuoco che dovranno ora accertare le cause del rogo e verificare l’ipotesi di dolo. Nell’appartamento inagibile, ora messo in sicurezza, il Nia entrerà questo pomeriggio, a partire dalle 14, alla ricerca di una fonte di innesco delle fiamme e di tracce di eventuali sostanze che ne abbiamo accelerato la propagazione.

Fermato il compagno di Sueli Leal Barbosa che ll’arrivo delle volanti della polizia si trovava in un bar della zona, in condizioni alterate. Il 45enne si trova ancora in questura, dove lo stanno sentendo da questa mattina gli agenti della squadra mobile di Milano.

A quanto emerso dai primi accertamenti la porta dell’appartamento sarebbe stata chiusa dall’esterno. Gli investigatori hanno sentito in questura oltre al convivente, anche i vicini della donna. Secondo indiscrezioni dei soccorritori giunti sul posto, alcuni testimoni avrebbero raccontato di una lite tra i due, non si sa se subito prima o nelle ore precedenti.

