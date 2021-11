Milano. Contagiati da covid 12 agenti di Polizia locale dopo festa di pensionamento: sono tutti vaccinati

“Il green pass sta producendo l’effetto contrario rispetto a quello voluto dal legislatore, ovvero trasmettere un senso di sicurezza tra i vaccinati, che può provocare un effetto boomerang dato dall’errata convinzione di essere immuni al virus, anziché essere veramente un elemento di garanzia e di sicurezza”

Questo il commento del segretario al Comando del Sulpm Daniele Vincini, riguardo ad un focolaio di Covid che si è sviluppato tra gli agenti di polizia locale del Comando Decentrato 1, dove i contagiati sono 12, di cui 10 in servizio nella sede di piazza Beccaria e 2 in quella di piazza XXV Aprile, a Milano, dove i vaccinati sono circa il 90% del totale. Il contagio si è sviluppato dopo una cena per celebrare la pensione di un collega. Gli agenti positivi sono del centro storico e immediatamente sono state sanificate due sedi del Corpo.

Dopo la cena sono apparsi i primi sintomi e i tamponi hanno confermato i sospetti. Gli agenti contagiati sarebbero tutti vaccinati e avrebbero tutti partecipato alla rimpatriata, con diverse decine di invitati, che sono stai già messi in isolamento, ma al momento nessuno di loro ha sviluppato la patologia in maniera grave. I locali da loro frequentati e i veicoli di servizio sono stati immediatamente sottoposti a sanificazione, come prevedono le regole per il contenimento del Covid in vigore ormai da più di un anno e mezzo.