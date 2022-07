Milazzo (ME). Scontro tra un’auto e una moto: morto un 32enne. Inutili i soccorsi

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, un uomo alla guida di una moto è deceduto

È accaduto nel pomeriggio di ieri nelle vicinanze di un parcheggio sulla Riviera di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina. La vittima è il 32enne Antonio Leto, molto conosciuto negli ambiente della movida per la sua attività di barman.

Secondo una prima ricostruzione, il 32enne era alla guida della sua Ducati Monster e stava raggiungendo la spiaggia, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto guidata da una donna. Nel violento impatto l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 di Torregrotta che nulla ha potuto fare per il 32enne se non costatarne il decesso, mentre la donna alla guida dell’automobile è stata trasportata all’ospedale Fogliani. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi per chiarire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato i mezzi.