Milazzo (ME). Si schianta frontalmente con lo scooter contro un’auto: muore centauro 38enne

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri nel messinese, un 38enne è deceduto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un’auto

È accaduto intorno alle 19 in contrada Fiumarella, nel tratto di strada rettilinea che collega il complesso degli alloggi popolari con la frazione San Pietro, a Milazzo. La vittima è Massimo Montecucco di 38 anni, dipendente di una società marittima di antinquinamento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo scooter e stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’Audi A4 che proveniva dal senso opposto.

Nel violentissimo impatto, il 38enne è stato sbalzato prima sul parabrezza, poi è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Sul posto oltre agli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo, sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.