Milazzo padre e figlia si lanciano col parapendio: lui muore d’infarto dopo il ricovero, lei rischia di perdere un piede

Ha avuto un tragico epilogo l’incidente col parapendio che ha coinvolto un padre con la figlia: l’uomo è morto per arresto cardiaco dopo il ricovero in ospedale

Foto archivio

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di ieri, 20 novembre nella zona della litoranea di Ponente a Milazzo in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito, padre e la figlia trentenne, hanno deciso di lanciarsi con parapendio, quando, forse per un’improvvisa raffica di vento, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo e sono precipitati andando a schiantarsi contro la struttura metallica dell’ex discoteca Le Cupole.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che averli assicurati nelle barelle, li hanno trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato con due ambulanze. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, a causa delle gravi lesioni riportate agli arti superiori e inferiori, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che l’ha trasportata al Policlinico di Messina.

Purtroppo per il padre le cui condizioni al momento del ricovero in ospedale non sembravano gravi, poco dopo è stato colto da un arresto cardiaco ed è deceduto. La figlia si trova ancora ricoverata al Policlinico di Messina in prognosi riservata e i medici tra le tante fratture, stanno lottando per salvarle un piede.