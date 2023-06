Militari ucraini: “soldati russi travolti dalle acque della diga”, ma così ammettono che non è stata Mosca a farla esplodere

Militari ucraini commentano compiaciuti che molti soldati russi sono stati travolti dalle acque della diga, ammettendo che non possono essere stati loro a farla esplodere

“Diversi soldati russi sono stati travolti dalle acque dopo l’esplosione alla diga di Nova Khakovka: molti hanno perso la vita o sono rimasti feriti”. Lo raccontano alla Cnn alcuni soldati ucraini. Il capitano Andrei Pidlisnyi ha riferito che quando la diga è crollata “nessuno sul lato della Russia è stato in grado di scappare. Tutti i reggimenti della Russia che erano su quel lato sono stati inondati”, dice Pidlisnyi aggiungendo che le forze di Kiev avrebbero osservato l’accaduto con l’ausilio di droni.

Da queste parole, appare evidente che i russi, a meno che non avessero deciso di suicidarsi, non si aspettavano che la diga esplodesse, altrimenti si sarebbero messi al sicuro e quindi o la diga è collassata per problemi strutturali, o qualcuno ha lanciato missili o sparato colpi di mortaio e in questo caso di sicuro non possono essere stati i russi. Infine un ultimo dubbio: come mai alle 3 di notte i droni di Kiev monitoravano proprio la diga?