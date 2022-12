Mini Cooper impatta con bus e poi si schianta su un muro: muoiono tre ragazzi di 19, 21 e 25 anni, altri due feriti

Una Mini Cooper con 5 ragazzi a bordo si scontra con un bus che esce da un distributore, poi si schianta su un muro: tre ragazzi muoiono e due rimangono feriti. Illeso il conducente del bus

L’incidente si è verificato intorno alle 22,30 di ieri 11 dicembre sulla strada statale 96 in direzione Altamura, tra Modugno e Palo del Colle, in provincia di Bari. Le vittime sono il ventunenne Michele Traetta di Bitonto, residente a Toritto, e due ragazze, una diciannovenne di Bari e una venticinquenne di Mola di Bari. Secondo una prima ricostruzione, le tre vittime viaggiavano assieme ad altri due ragazzi, che sono rimasti feriti, su una Mini Cooper, che per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un bus turistico che stava immettendosi sulla statale dopo essere uscito da un distributore di benzina IP , proprio nel momento in cui è sopraggiunta l’auto – probabilmente a velocità sostenuta – che ha impattato con il bus. Nello scontro la Mini Cooper, prima ha sbandato sullo sparti traffico, poi finendo si è schiantata contro un muretto alla destra della strada, sulla quale vige un limite di velocità di 50 chilometri orari, proprio per i diversi accessi presenti.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per estrarre i corpi dall’auto che dopo l’impatto era completamente distrutta. Le tre vittime viaggiavano tutte sul sedile posteriore: Michele Traetta è morto sul colpo, mentre le due ragazze sono state trasportate in condizioni disperate al Policlinico di Bari, ma nella mattinata di oggi 12 dicembre sono decedute. Grave l’altro ventunenne di Toritto, che viaggiava sul sedile anteriore, che ha riportato gravi ferite e sarebbe attualmente ricoverato in Chirurgia plastica a Bari. Ferito ma non gravemente il conducente della mini che dovrebbe essere stato già dimesso. Illeso il sessantacinquenne alla guida del bus.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Modugno, guidati dal maggiore Corrado Quarta. Il pm Manfredi Dini Ciacci ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per omicidio colposo e i militari dell’Arma stanno indagando avvalendosi dell’ausilio delle videocamere di sorveglianza della stazione di servizio Ip, dove si è verificato l’impatto.