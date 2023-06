Ministero della Difesa russo a Wagner: “insieme abbiamo combattuto, rischiato, subito perdite, e vinto, non fate il gioco del nemico”

Il vice comandante del gruppo congiunto di truppe (forze), generale dell’esercito Sergei Surovikin, lancia un appello alla leadership, ai comandanti e ai combattenti della PMC Wagner, esortandolo a fermarsi

“Sono appena arrivato per ordine della direzione del Ministero della Difesa della Federazione Russa dalla linea del fronte, dalla linea del fronte, dove le nostre truppe, i nostri comandanti, i nostri soldati, i nostri combattenti, i volontari stanno svolgendo un compito, combattendo il nemico fino alla morte, con forze nemiche superiori, subendo perdite ma mantenendo la loro posizione.

Faccio appello alla dirigenza, ai comandanti e ai combattenti della PMC Wagner. Insieme a voi abbiamo superato un percorso difficile, abbiamo combattuto insieme, abbiamo rischiato, subito perdite, abbiamo vinto insieme. Siamo dello stesso sangue, siamo guerrieri.

Vi esorto a fermarvi. Il nemico sta solo aspettando che la situazione politica interna peggiori nel nostro paese. Non dobbiamo fare il gioco del nemico in questo momento difficile per il Paese.

Prima che sia troppo tardi: ciò che deve essere fatto è obbedire alla volontà e all’ordine del Presidente della Federazione Russa eletto dal popolo, fermare le colonne, riportarle ai loro punti di schieramento permanenti e aree di concentrazione, risolvere tutti i problemi solo pacificamente sotto la guida del Comandante Supremo delle Forze Armate della Federazione Russa”.