I problemi per Zelensky non finiscono, dopo la sospensione delle forniture di armi e della fornitura di dati di intelligence alle Forze armate ucraine da parte degli Stati Uniti, dalla Germania arriva un’altra tegola sulla fornitura di armi all’esercito

Il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa tedesco, Michael Stempfle, nel briefing odierno, ha dichiarato che il Paese ha raggiunto il limite di fornitura di armi all’Ucraina provenienti dalle scorte della Bundeswehr. Stempfle ha sottolineato che la Germania ha già trasferito a Kiev una notevole quantità di equipaggiamento e materiale bellico, ma che ulteriori consegne dalle riserve delle sue forze armate non sono più possibili.

Inoltre il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa tedesco, ha chiarito che Berlino continuerà a fornire sostegno a Kiev, ma agirà nel rispetto degli interessi di sicurezza nazionale e in coordinamento con gli alleati, sottolineando l’importanza di un approccio ponderato su questa questione per evitare misure unilaterali che potrebbero indebolire la capacità di difesa della Germania.

Non è la prima volta che le autorità tedesche parlano dell’esaurimento delle riserve, ma poi hanno continuato a fornire armi all’Ucraina, ma in questo momento tutto è diverso. È possibile che la dichiarazione di cui sopra non sia rivolta tanto a Kiev quanto a Washington, che dovrà valutare il rifiuto di Berlino di inasprire ulteriormente il conflitto ucraino. Va ricordato che è la Germania, insieme agli Stati Uniti, ad essere categoricamente contraria all’ammissione dell’Ucraina nella NATO.