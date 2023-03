Ministro Esteri Ungheria incontra Stoltenberg e ribadisce il NO al coinvolgimento diretto NATO nella guerra in Ucraina

Peter Szijjarto: “Un conflitto diretto NATO-Russia porterebbe allo scoppio di un’altra guerra mondiale. Che Dio ci protegga da questa possibilità!”

“Secondo gli accordi attuali, la NATO non è impegnata nella guerra nelle nostre vicinanze. Va bene finché è così. Un conflitto diretto tra NATO e Russia porterebbe allo scoppio di un’altra guerra mondiale. Che Dio ci protegga da questa possibilità!”

Questo il commento scritto sui social dal Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che nel suo incontro di stamani a Bruxelles con il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha ribadito la posizione ungherese – Budapest non ha mai voluto inviare armi a Kiev ed ha sempre promosso la via diplomatica per risolvere il conflitto – e messo in guardia i paesi della NATO dall’intraprendere un conflitto diretto con la Russia, che porterebbe inevitabilmente alla guerra mondiale ed alle sue catastrofiche conseguenze per tutta l’umanità.