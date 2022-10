Ministro salute Schillaci: “reintegro negli ospedali dei sanitari non vaccinati e stop alle mascherine”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci prepara u na mini rivoluzione: reintegro in servizio negli ospedali del personale sanitario sospeso perché non vaccinato, stop all’obbligo delle mascherine e a ddio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid

Il Ministro della salute Orazio Schillaci, ha annunciato un provvedimento che è una vera e propria rivoluzione. Il testo è ancora in via di definizione, ma dal dicastero spiegano: “Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, conclude il ministero, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione”.

Medici e infermieri senza vaccino dunque torneranno in corsia e non per valutazioni legate alla pandemia, ma per la cronica carenza di personale. Inoltre sempre negli ospedali ci sarebbe lo stop all’obbligo di mascherina, già in scadenza il 31 ottobre: “Ci stiamo lavorando, sempre nel rispetto dei pazienti”, come annunciato ai cronisti ieri il ministro Schillaci.

Infine le multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022, non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali verranno stracciate. Un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, anche se al momento il governo è indirizzato verso il congelamento della sanzioni.