Ministro ucraino: “La situazione sul campo è drammatica. Non ci sono i mezzi per fermare la Russia”

“Voglio iniziare dalla situazione attuale sul campo di battaglia. La guerra oggi è diversa rispetto al 2022. La situazione adesso è drammatica, abbiamo perso parte dei nostri territori. Non è facile gestire questa situazione. Non ci sono i mezzi per bloccare la Russia e per impedire che continui a conquistare i nostri territori”

Lo ha detto il ministro delle Finanze dell’Ucraina, Serhii Marchenko, intervenendo a Saint-Vincent (Aosta) al Summit Grand Continent promosso dall’omonima rivista di geopolitica, aggiungendo: “Ma siamo forti, siamo determinati a proteggere il nostro paese, non abbiamo altre possibilità, non ci sono altre opzioni”.

Il ministro Marchenko ha sottolineato: “Ormai siamo a più di mille giorni di guerra e all’inizio avevamo previsto che sarebbe durata tre mesi. Adesso ci avviciniamo ai tre anni, sicuramente il nostro atteggiamento nei confronti della guerra è cambiato. Nutriamo comunque delle buone speranze per il futuro. Il prossimo anno, credo, le cose si definiranno. Il prossimo anno sarà fondamentale per il nostro futuro”.

Poi ha proseguito: “A giugno avevamo 300 droni russi che ci attaccavano al mese, adesso siamo arrivati a 3.000 droni russi al mese che arrivano sul nostro territorio e che cercano di distruggerci. Hanno distrutto dei trasformatori elettrici, abbiamo avuto dei blackout, soprattutto a Kiev. Questo però non ci impedirà di cercare di proteggere il nostro paese e di sopravvivere. Quest’inverno non sarà facile per noi, ma siamo pronti ad affrontarlo. E anche le imprese elettriche sono pronte a dare tutta l’energia elettrica necessaria per portare avanti le nostre attività”.