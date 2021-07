Mirabella (CT). Auto con 5 giovani precipita in un burrone: due 20enni morti e 3 feriti, uno dei quali in gravi condizioni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa: il bilancio è di 2 morti e 3 feriti, di cui uno gravissimo

È accaduto dopo la mezzanotte nei pressi di un agriturismo in contrada Gallinica, sulla Sp37, strada che da Mirabella, conduce ad Aidone, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Passat, con a bordo 5 giovani tutti ventenni, che da Mirabella Imbaccari viaggiavano verso Aidone, per cause in corso di accertamento, sono precipitati in un burrone.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Cono, la medicalizzata da Grammichele, oltre a quelle di Piazza Armerina e Enna, a cui i vigili del fuoco di Piazza Armerina hanno affidato i feriti estratti dalle lamiere aggrovigliate dell’auto.

Il bilancio è pesante, dei cinque passeggeri, 2 sono morti e 3 sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale di Enna. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di ps di Piazza Armerina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO