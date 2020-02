Misilmeri. Scontro tra 4 auto sulla Palermo-Agrigento: perde la vita un uomo e quattro i feriti

Scontro tra quattro auto sulla statale 121, il bilancio è di un morto e di quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale Palermo-Agrigento, al km 247 all’altezza di Misilmeri. La vittima è Francesco Tavolacci di 82 anni, originario di Villabate ma residente a Misilmeri.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava guidando la sua Fiat Idea in direzione Palermo quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’Alfa 147 con tre persone a bordo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una Opel Tigra e una Bmw X3. Nell’impatto l’ottantaduenne è morto sul colpo, mentre le altre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto uno degli automobilisti rimasto incastrato tra le lamiere e gli uomini del 118 che hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate all’ospedale Buccheri La Ferla, una al Policlinico e una al Civico. Due sono entrate al pronto soccorso in codice rosso, mentre due in codice giallo.

I carabinieri e le squadre dell’Anas si sono occupati rispettivamente dei rilievi e del traffico.