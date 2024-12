Missili Houthi su Tel Aviv, Israele risponde con raid aeri su installazioni militari dei ribelli in Yemen: “Almeno 9 morti”

In risposta a lanci di missili su Tel Aviv, l’esercito israeliano compie raid aerei su installazioni militari dei ribelli Houthi in Yemen, colpendo anche la capitale e uccidendo 9 persone

L’attacco israeliano su porti e infrastrutture energetiche dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen, compresa la capitale Sanaa e la località di Hodeida, è scattato in risposta al lancio di missili verso la capitale Israeliana Tel Aviv. Nell’attacco aereo, almeno nove persone sono morte. Sette gli attacchi aerei al porto di Salif e in altri due all’impianto petrolifero di Ras Issa, nella provincia occidentale di Hodeida, ha riferito Al Masirah Tv, la principale emittente gestita dagli Houthi, ripresa dalla Reuters.

A dare l’avvio al botta e risposta è stato l’attacco con missili degli Houthi aveva fatto scattare le sirene d’allarme nell’area centrale di Israele, costringendo i residenti a riparare nei rifugi, conferma il portavoce Idf, aggiungendo che Israele non esiterà ad agire per difendere i suoi cittadini dagli attacchi. “Chiunque alzerà la mano su Israele se la vedrà tagliare, chiunque colpirà sarà colpito sette volte più forte”, ha ribadito il ministro della Difesa Katz.

Un linguaggio, quello usato dal ministro della Difesa Katz, che ricorda molto quello dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, quando per “ogni soldato tedesco ucciso, per rappresaglia fucilavano dieci civili”.