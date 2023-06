Missili Iskander su Kiev: distrutti diversi edifici, 3 i morti e molti feriti, ma gli ucraini dicono di averli abbattuti tutti

Un’altra notte di inferno per Kiev, probabilmente la risposta russa ai droni su Mosca: esplosioni in tutta la regione con molti edifici distrutti. Le amministrazioni locali segnalano 3 mori e 19 feriti, ma affermano di avere abbattuto tutti i missili russi

Lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev, come riporta Ukrinform, asserisce che le forze di difesa aerea ucraine, questa notte hanno abbattuto tutti i missili Iskander – 10 in totale – lanciati dai russi contro la regione di Kiev: “La scorsa notte, il nemico ha nuovamente utilizzato i missili del sistema missilistico operativo-tattico Iskander prendendo di mira gli obiettivi delle infrastrutture civili e critiche della regione di Kiev. Dieci missili su 10 sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi dell’Aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina”, si legge nel rapporto quotidiano sugli ultimi sviluppi del conflitto.

Dichiarazione difficile da credere, perchè in contrasto con le stesse fonti ufficiali che riferiscono di forti esplosioni a Kiev e in tutta la regione della capitale ucraina, dove sono state colpiti tre scuole, un asilo, una stazione di polizia e diverse abitazioni private. Gli allarmi antiaerei sono scattati anche nelle regioni di Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernigov e Donetsk.

Inoltre il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko su Telegram ha reso noto che : “Che nel raid russo almeno tre persone sono morte fra cui un bambino e 19 sono rimaste ferite, uno dei quali è grave”. Le persone ricoverate in ospedale sono nove, una si trova in gravi condizioni, mentre altre sette hanno ricevuto cure ambulatoriali.

Vitali Klitschko, in conseguenza dei bombardamenti ha cancellato tutti gli eventi previsti per oggi a Kiev in occasione della Giornata dei bambini: “Tutti gli eventi nei quartieri della città che erano previsti per la Giornata dei bambini sono stati cancellati”, ha scritto Klychko.