Missili russi sorvolano Transnistria, Moldova: “Violato nostro spazio aereo”

I missili da crociera russi che hanno colpito diverse città ucraine questa mattina hanno violato lo spazio aereo della Moldova. A dichiararlo è stato il ministero degli Affari esteri e dell’integrazione europea moldavo in una dichiarazione su Telegram.

“Tre missili da crociera lanciati da navi da guerra russe nel Mar Nero hanno sorvolato il nostro Paese nell’area dell’insediamento di Cobasna e nella città di Soroca”, si legge nella nota. “La violazione del nostro spazio aereo nazionale è del tutto inaccettabile”, ha aggiunto il ministero.

Per dovere di cronaca ricordiamo che Cobasna è una città facente parte della non riconosciuta Repubblica di Transnistria, su cui Chișinău, la capitale moldava, non ha alcun controllo né politico né militare. Soroca è invece una città della moldavia settentrionale al confine con l’Ucraina ed è nota per essere diventata uno dei centri di prima accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra.