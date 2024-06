Missili russi su Odessa, Kherson, Kharkiv e Donetsk: ci sono morti e feriti. Distrutto  un grande arsenale di armi occidentali

E’stata rabbiosa la risposta russa al bombardamento ucraino di ieri su Sebastopoli, ondate di missili si sono abbattuti su Odessa, Kherson, Kharkiv e sulla regione di Donetsk: ci sono almeno 8 morti e decine feriti. Distrutto anche un grande arsenale dove venivano immagazzinate le armi occidentali

Nella mattinata di oggi lunedì 24 giugno la città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, è stata attaccata dai russi con missili da crociera, russi, secondo le autorità locali quattro persone sono rimasta ferite e distrutto un’aerea di di “3.000 m2 interessata da un vasto incendio “. Il comando aereo militare della regione meridionale su Telegram ha dichiarato: “La mattina del 24 giugno, occupanti russi hanno attaccato la regione di Odessa con due missili da crociera, apparentemente del tipo Iskander-K”.

Il governatore della regione, Oleg Kiper, ha dichiarato alla televisione ucraina che “un incendio è scoppiato su un’area di 3.000 metri quadrati” e che “i vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per evitare che l’incendio si diffonda all’intero edificio”. “Finora siamo a conoscenza di quattro feriti. Anche un uomo di 48 anni è stato visitato da un medico con una ferita al braccio”, ha detto su Telegram. Una grande colonna di fumo si è levata da una zona industriale non lontana dal centro lunedì mattina, secondo quanto riferito da un giornalista dell’AFP presente sul posto e dalla televisione nazionale ucraina.

Le immagini hanno mostrato un edificio in lamiera bruciato, la cui facciata è stata spazzata via da un’esplosione. “Un magazzino è stato distrutto”, ha dichiarato il comando militare della regione sui suoi social network, affermando che si trattava di una “infrastruttura civile”. “L’attacco russo ha colpito infrastrutture civili a Odessa. I soccorritori e i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, ha dichiarato il sindaco della città, Gennady Troukhanov, su Telegram. Odessa, importante porto sul Mar Nero vitale per le esportazioni ucraine, è regolarmente bersaglio di missili e droni di Mosca.

Nella vicina regione di Kherson, un uomo di 40 anni è stato ucciso nella città di Stepanivka, bombardata dalle “forze russe”, secondo il capo dell’amministrazione militare della zona, che ha spiegato che altre due persone sono rimaste ferite. Nel nord del Paese, due persone sono morte dopo che “un’auto ha colpito una mina anticarro”, secondo il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Inoltre due missili Iskander-M russi hanno colpito la città di Pokrovsk, controllata da Kiev. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione regionale di Donetsk, Vadim Filashkin, aggiungendo che una casa privata è stata distrutta, altre 16 sono state danneggiate. Secondo gli ultimi dati, una persona è stata uccisa, 34 sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sono adolescenti di 12 e 13 anni. Poco prima Filashkin aveva dato notizia di un bombardamento persona è stata uccisa e 1 ferita: queste sono le conseguenze del bombardamento mattutino di Toretsk, una cinquantina di chilometri più a est, vicino al,alinea del fronte: una donna di 63 anni sarebbe morta e un uomo di 64 ferito.

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno colpito un grande centro logistico delle forze armate ucraine dove erano immagazzinate armi e missili di fabbricazione occidentale. Lo ha rivendicato il servizio stampa del ministero della Difesa russo citato da Ria Novosti. “L’aviazione, i velivoli senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria delle forze armate russe hanno colpito un grande centro logistico delle forze armate ucraine, dove avviene l’immagazzinamento, lo stoccaggio e la ridistribuzione di armi, compresi i missili, consegnate al regime di Kiev dai Paesi occidentali”, si legge nella nota.