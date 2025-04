Misterbianco (CT). Bimba di 7 mesi muore dopo essere stata lanciata dal balcone: fermata la madre

Una bimba di appena sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada dal balcone del terzo piano di una palazzina

La tragedia si è consumata intorno alle 13.30 in via Marchese, al civico 93, nel centro storico del comune di Misterbianco, in provincia di Catania. La piccola Maria Rosa di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata dalla madre sulla strada sottostante da un balcone al terzo piano di una palazzina, finendo rovinosamente sulla strada.

La bimba è stata soccorsa dal personale del 118 è portata in ospedale, ma sarebbe deceduta prima dell’arrivo in ospedale a Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre e l’hanno portata in caserma.

La donna, 40 anni che ha un altro figlio, un bambino di sette anni, sembra soffrisse di problemi psicologici, aggravati da una depressione post partum, e per questo era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania.

Il padre, operatore ecologico, appresa la terribile notizia, è stato colto da malore e trasportato in ospedale. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo. Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di turno della procura di Catania che ha aperto un’inchiesta. Si indaga per capire se la donna fosse sola in casa.

