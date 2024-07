Misteriose luci si muovono nella notte sulle nuvole di Vidiciatico nel bolognese

Il video è stato girato sabato notte dal fotografo Daniele Fiorini, nei pressi di Vidiciatico sotto al Corno alle Scale sull’Appennino bolognese, vicino alla chiesa di Farnè, che affascinato ha commentato: “Avevo pianificato di passare la notte in uno dei miei punti preferiti a basso inquinamento luminoso per riprendere una nebulosa – racconta il fotografo – SI tratta di un posto abbastanza isolato che mi permette la visibilità della stella polare e di buona parte della volta celeste. Purtroppo mi sono trovato con una nuvola “imprevista” che copriva la zona Nord, Nord-Est e Nord Ovest e mi ha impedito di iniziare a riprendere il cielo profondo. Mentre aspettavo il passaggio della nuvola, ho cominciato ad osservare delle luci che danzavano nel cielo molto velocemente”. Il fenomeno, del quale non si conosce l’origine, è durato un paio d’ore.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/