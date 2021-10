Mistretta (EN). Violenta due ragazze affette da deficit cognitivo: arrestato giovane dopo la denuncia di un preside

Due ragazze affette da deficit cognitivo sono state violentate nel giro di pochi giorni e dopo le indagini, un giovane di Nicosia è stato posto agli arresti domiciliari

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia del preside di una scuola che aveva sospettato che una sua alunna minorenne fosse stata vittima di abusi sessuali. I carabinieri di Mistretta, coordinati dal sostituto procuratore di Enna, Daniela Rapisarda, coadiuvata da alcune psicologhe, hanno accertato che effettivamente il giovane sospettato aveva attirato con l’inganno la ragazza sulla propria auto, l’aveva portata in un luogo appartato e ne aveva abusato.

Dalla successive indagini, a carico dell’indagato è emerso un altro caso simile, che avrebbe commesso ai danni di un’altra ragazza affetta da deficit cognitivo. Ai militari dell’Arma il modus operandi per in entrambi i casi è apparso simile, inoltre le giovani non avevano parlato né in famiglia né con altri della violenza subita.

A seguito delle risultanze acquisite nelle indagini, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. Gli investigatori nella relazione fanno riferimento alla “tendenza dell’indagato ad adescare vittime vulnerabili allo scopo di soddisfare le proprie pulsioni sessuali”.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/