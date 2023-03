Mistretta (ME). Prova una grossa moto e si schianta contro un palo dell’illuminazione: muore un 33enne

Un incidente mortale si è verificato nelle mattinata di oggi, un 33enne a perso la vita dopo essersi schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica

È accaduto intorno alle 11.30 di oggi domenica 19 marzo, nei press di un rifornimento di carburante in via Giovanni Verga a Mistretta, in provincia di Messina. La vittima è Basiliano Frasconà, meglio conosciuto come Iliano, meccanico di 33 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava provando una moto di grossa cilindrata che aveva finito di riparare, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nel violentissimo impatto il 33enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale della città, dove purtroppo è morto subito dopo l’ingresso in ambulanza a causa del forte trauma subito sull’osso cervicale. I rilievi per stabilire gli agenti la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti di carabinieri della locale compagnia.

“Oggi è un giorno triste per la nostra azienda – scrive sulla pagina facebook la ditta Mammana dove il 33enne lavorava -. Aver appreso della prematura morte del nostro dipendente Iliano ci ha profondamente turbato e fatti piombare nello sconforto. La nostra grande famiglia perde non solo un lavoratore, ma un bravo ed educato ragazzo dai modi gentili e dei sani principi. La morte di una persona cara è l’unica cosa definitiva e senza appello con la quale dobbiamo misurarci, difficile d’accettare quando è prematura”.