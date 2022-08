Modica. Esplode una palazzina forse per una fuga gas: muore un agricoltore estratto dalle macerie dai pompieri

Una violenta deflagrazione probabilmente causata da una fuga di gas fa crollare una palazzina : muore un agricoltore di 73 anni

L’esplosione si è verificata intorno alle 19.40 in una palazzina in contrada Fiumelato al confine tra Modica e Scicli, nel ragusano. La vittima è Giovanni Mariotti, un agricoltore di 73 anni che viveva da solo. Tra i primi ad accorrere un nipote dell’uomo che ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati tre squadre dei vigili del fuoco, il carro luce per illuminare l’area mentre la direzione regionale ha allertato u nuclei speciali per la ricerca sotto le macerie. I pompieri hanno estratto l’agricoltore dalle macerie e rivenuta la bombola del gas integra. Pertanto si presume che a scatenare l’esplosione sia stata una fuga di gas.

Oltre ai vigili del fuoco stanno operando unità cinofile, carabinieri e Protezione civile, ma non ci sarebbero altri dispersi. Secondo una prima ipotesi, l’esplosione, probabilmente è stata causata da una fuga di gas.