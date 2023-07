Modica. Noemi Fiore, la 22enne scomparsa, è stata  trovata morta, impiccata a un albero. Indagini in corso

Finite tragicamente le ricerche di Noemi Fiore, la ragazza di 22 anni scomparsa da Modica: è stata trovata morta impiccata ad un albero

Da lunedì scorso non si avevano più notizie di Noemi Fiore, scomparsa improvvisamente da Modica. La città si era mobilitata al fianco della famiglia nelle ricerche finite nella serata di ieri quando è stato ritrovato il suo copro ormai senza vita. La ragazza di 22 anni era impiccata ad un albero, in via San Marco, zona di campagna nella periferia di Modica, in provincia di Ragusa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia egli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per verificare se si tratti davvero di un suicidio o se possa esserci dell’altro. Si è in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Solo dopo la procura di Ragusa deciderà se disporre l’autopsia. Tutta Modica è sotto choc.