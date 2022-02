Modica. Poliziotto 64enne muore dopo 2° dose vaccino: famiglia presenta esposto, procura dispone autopsia

Un ex poliziotto di 64 anni è morto improvvisamente dopo qualche giorno dalla seconda dose del vaccino: la Procura dispone l’autopsia sulla salma



Corrado Puglisi, un ex poliziotto di 64 anni, di Modica (RG), è deceduto a seguito di in malore improvviso nella mattinata di giovedì. L’uomo qualche giorno prima aveva ricevuto la somministrazione della seconda dose del vaccino anti covid. I familiari sospettano che il decesso possa essere collegato proprio ad un effetto avverso della somministrazione del vaccino anti Covid e patrocinati dall’avvocato Giovanni Puglisi, hanno presentato un esposto denuncia per accertare le cause della morte.

La Procura di Ragusa a seguito della denuncia, ha sequestrato la salma del 64enne, che si trova all’obitorio dell’ospedale “Maggiore” di Modica ed ha disposto l’autopsia . Si spera che l’esame autoptico possa fornire riscontri che possano dare qualche certezza sulle reali cause del decesso dell’ex poliziotto che ha prestato servizio, per diversi anni, al Commissariato di Modica.