Modica (RG). Due ladri beccati a rubare, un agente gli sferra un calcio: avviato procedimento disciplinare

Due ladri intenti a rubare sono stati arrestati in flagranza e un poliziotto gli sferrato un calcio a uno dei due: Il questore ha avviato un procedimento disciplinare

Ragusa Ragusa, la polizia arresta due ladri a Modica. Agente sferra un calcio a un fermatoIn un video girato da un balcone e diffuso sui social si vede un agente sferrare un calcio a un fermato mentre questo è a terra. "Approfondiremo il caso", fanno sapere dalla Questura di Ragusa. I fatti sono questi: ieri mattina la polizia ha arrestato a Modica due cittadini romeni che avrebbero rubato in alcune abitazione del quartiere Sorda. I presunti ladri hanno tentato di rubare anche a casa di un poliziotto. L'abitazione era circondata dalle telecamere e in pochi minuti gli agenti sono arrivati e li hanno fermati. Secondo quanto racconta la polizia, i due hanno tentato di fuggire lanciandosi dal balcone e rompendosi le caviglie. I due sono stati portati in ospedale, dimessi e arrestati. Dal video si vede, però, anche un agente sferrare un calcio a un uomo a terra e subito dopo una collega che si avvicina per dissuaderlo. Gepostet von Salvo Sottile am Freitag, 11. September 2020

È accaduto giovedì scorso a Modica in provincia di Ragusa. Al locale commissariato di polizia è pervenuta una segnalazione che nel quartiere S. Cuore, qualcuno stava rubando in un appartamento. Una pattuglia si è precipitata sul posto e becca in flagranza di reato i due ladri, V.G. di nazionalità greca, e D. K. di nazionalità ceca, che alla vista dei poliziotti nel tentativo di fuggire si lanciati dal balcone dell’appartamento in quello sottostante, dove c’è il salone di un parrucchiere. Qui per entrare hanno sfondato l’ingresso a calci e poi hanno il proprietario dell’esercizio procurandogli lesioni per fortuna non gravi.

Infine uno dei due ladri si è lanciato anche da questo balcone per raggiungere la strada, ma è caduto malamente facendosi male. Giù ad attendere i due però, c’erano i poliziotti che hanno li hanno bloccati, ma proprio negli istanti dell’arresto, quando dei due malviventi era ancora a terra dolorante, un agente gli ha sferrato un calcio, mentre – come si vede dal video – si vede un collega che si avvicina per dissuaderlo.

Il trambusto però aveva attirato l’attenzione dei residenti, uno dei quali con un telefonino a ripreso la scena in diretta che poi come ovvio è finita sui social, diventando in breve virale.

Sul clamore suscitato da video, è intervenuta il questore di Ragusa Giusy Agnello che ha annunciato che saranno assunte decisioni consenquenziali: “Nessuna giustificazione per l’episodio, sono costretta ad aprire un provvedimento disciplinare e la cosa mi dispiace moltissimo perché so bene con quanto impegno lavorino sul territorio i nostri agenti”.