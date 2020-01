Modica (RG). Picchia anziano per un parcheggio: 46enne condannato a 3 anni e 8 mesi e 10mila euro di risarcimento

Un uomo di 46 anni di Modica, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed a un risarcimento di 10 mila euro, per avere picchiato un anziano a causa di un parcheggio conteso



La lite è avvenuta all’alba a Modica in provincia di Ragusa. Secondo quanto emerso dal dibattimento in aula, a causa di un parcheggio conteso, la vittima, che all’epoca dei fatti aveva 73 anni, suonò al campanello del 46enne per fargli spostare l’auto. L’uomo scese in strada, ma dalle parole si passò alle mani e l’anziano fu malmenato, riportando lesioni superiori a 40 giorni di prognosi.

Il giudice del Tribunale di Ragusa per questi motivi, ha condannato il 46enne a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed a una provvisionale per la vittima, che si è costituita parte civile, di 10 mila euro per lesioni personali aggravate dall’età della vittima e dai futili motivi.

La difesa dell’aggressore aveva chiesto l’assoluzione asserendo che il suo assistito aveva agito a seguito di una provocazione, tesi rigettata.