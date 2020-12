Modica (RG). Terribile scontro tra due auto: perde la vita una giovane mamma di 29 anni, ferito il figlio

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prima serata di ieri: nello scontro tra due auto perde la vita una mamma di 29 anni

È accaduto intorno alle 19.30, in contrada Beneventano, lungo l’asse viario che da Modica conduce a Pozzallo e Ispica. La vittima è Maria Rivarolo, una giovane mamma di 29 anni, che lavorava come cassiera in un supermercato, lascia due figli piccoli. Secondo quanto al momento ricostruito, una Ford Fiesta guidata dalla vittima con accanto il figlio di 11 anni, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Kia. Nel terribile impatto la donna è rimasta gravemente ferita, mentre il figlio ha riportato una frattura alla spalla. Ferito seriamente anche il giovane che guidava la Kia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, purtroppo a causa dei gravi traumi riportati, Chiara nella notte è deceduta. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.