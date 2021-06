Modica (RG). Tragico scontro tra un’auto e uno scooter: perde la vita un giovane di 17 anni

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri; nello scontro tra un’auto e uno scooter un giovane di 17 anni ha perso la vita

È accaduto alle 19,30 sulla statale strada Modica-Ispica, in provincia di Ragusa. La vittima è Thomas Frasca, di 17 anni, modicano, studente dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi”. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suo motociclo 125, quando, uscito da una traversa e si era immesso sulla statele, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen C3. Nel violentissimo impatto il 17enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che hanno sequestrato i due veicoli.