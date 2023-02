Modova: Si dimette governo Gavrilita, Dorin Recean nominato nuovo primo ministro

Maia Sandu è “corsa ai ripari” nominando il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, ma i partiti di opposizione protestano, lo Shor in testa

Le dimissioni di Natalia Gavrilita

Il presidente moldavo Maia Sandu ha accettato le dimissioni presentate oggi dal primo ministro Natalia Gavrilita.

“Ho preso atto delle dimissioni del primo ministro Natalia Gavrilita”, ha scritto Sandu su Facebook, aggiundendo che: “Secondo le procedure legali, terrò consultazioni con le fazioni parlamentari dopo le dimissioni del primo ministro, e poi nominerò un candidato alla carica di primo ministro” ha subito rassicurato.

Tuttavia non sono passate che poche ore per trovare un sostituto, prima che la situazione diventasse incandescente con i partiti di opposizione sul piede di guerra: al posto di Gavrilita è stato infatti nominato Dorin Recean, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della Moldavia, designato nuovo primo ministro dalla presidente Sandu.

In base alle norme della Costituzione moldava, il nuovo premier dovrà presentarsi davanti al Parlamento entro due settimane per ottenere il voto di fiducia. Fino a quel momento rimane in carica il governo dimissionario di Natalia Gavrilita.

Ci si interegga adesso su cosa accadrà in Moldova. Nel giugno 2022 sono scoppiate diverse proteste guidate dai partiti di opposizione, con i manifestanti – spesso anche caricati da polizia e carabinieri – che hanno protestato contro un aumento senza precedenti dei prezzi dell’energia e del cibo, e contro varie misure economiche del governo, oltre che per le pressioni esercitate sui membri dell’opposizione, come nel caso dell’arresto della deputata Marina Tauber.