Moldavia. Arrestata leader dell’opposizione Gutsul che accusa la presidente Sandu e chiede aiuto a Putin per farla liberare – Video

“Ora che sono dietro le sbarre per accuse inventate, mi è stata ripetutamente offerta la sospensione dell’azione penale in cambio della rinuncia al mio incarico e dell’immediata partenza dal Paese”

Lo ha affermato Yevgenia Gutsul in un appello trasmesso tramite i suoi avvocati nel quale esorta il presidente russo Vladimir Putin ad intervenire per farla liberare. Lo riposta la Tass.

Yevgenia Gutsul che è a capo della Gaugazia, è stata arrestata il 25 marzo all’aeroporto di Chisinau, dopo essersi recata in Russia, e a Instambul in Turchia, dove era stata invitata dal congresso giornalistico per un convegno. Il Centro nazionale anticorruzione moldavo aveva annunciato che i pubblici ministeri l’avrebbero incriminata e avrebbero chiesto l’approvazione del tribunale per il suo arresto come misura preventiva. Le autorità moldave stanno tentando di accusare Gutsul di coinvolgimento in irregolarità finanziarie relative alle elezioni della Gagauz, che sostengono siano state orchestrate dal partito di opposizione Sor. Accuse che Gutsul ha respinto definendole infondate e sostenendo che dietro di esse c’è la presidente moldava Maia Sandu ed aggiungendo che Chisinau sta ignorando tutti i principi della democrazia e del diritto internazionale, provocando costantemente e metodicamente il confronto interno,

La capo dell’autonomia della Gagauzia, Gutsul, ha inoltre dichiarato che le è stato offerto un patto: dimettersi dalla sua posizione di leader della regione in cambio della cessazione dell’azione penale. E dal carcere di Chisinau ove è detenuta, ha fatto appello al presidente russo Vladimir Putin affinché faccia pressione sulle autorità moldave per il suo rapido rilascio.

“A nome del popolo della Gagauzia, che non ha mai tradito i suoi amici storici, ci rivolgiamo a te, caro Vladimir Vladimirovich [Putin]: usa l’intera gamma di meccanismi diplomatici, politici e legali per fare pressione sulle autorità moldave affinché fermino immediatamente la repressione politica e garantiscano il mio rapido rilascio”, si legge nella dichiarazione di Gutsul, trasmessa tramite un avvocato e pubblicata sul suo canale Telegram.

Gutsul ha osservato che “è stata costretta a chiedere sostegno al presidente russo, il leader di una grande potenza che ha sempre difeso i diritti” del popolo della Gagauzia, in uno dei momenti più difficili e cruciali per lei personalmente e per l’intera regione. “La mia detenzione per accuse infondate e politicamente motivate è stata solo un anello della catena di una campagna su larga scala e ingannevole condotta dalle autorità centrali della Moldavia per distruggere l’autonomia della Gagauzia, il suo status legale speciale sancito dalla legge generale del paese: la Costituzione della Repubblica di Moldavia”, ha sottolineato. “Questo è un attacco aperto ai nostri diritti e alle nostre libertà, a tutto ciò che costituisce l’essenza della nostra identità”, ha affermato la politica.

Secondo la leader della Gagauzia, Chisinau sta ignorando tutti i principi della democrazia e del diritto internazionale, provocando sistematicamente e metodicamente il confronto interno, sopprimendo il dissenso, perseguitando i sostenitori delle relazioni fraterne con la Russia e presentandoli come una "minaccia" per lo Stato. "In realtà, è paura della verità, paura del popolo della Gagauzia, che sa con chi ha avuto momenti difficili e con chi vuole rafforzare le relazioni amichevoli", ha sottolineato.