Moldavia. Corte Appello Comrat convalida elezioni in Gagauzia confermando la vittoria di Eugenia Hutsul leader di Shor

La Corte d’appello di Comrat ha convalidato le contestate elezioni nella regione della Gagauzia, in Moldavia: Eugenia Hutsul è stata eletta presidente

Davanti ad una folla festante, Eugenia Hutsul ha affermato che è stato possibile difendere la vittoria alle elezioni grazie a tutti gli abitanti della Gagauzia. Il capo eletto dell’autonomia ha ringraziato per il sostegno tutti coloro che hanno preso parte alle proteste contro l’ingerenza del centrodestra nelle elezioni dell’autonomia. Hutsul ha anche espresso la sua gratitudine ai deputati dell’Assemblea popolare della Gagauzia e al leader del suo partito, Ilan Shor. “Abbiamo vinto, ora dobbiamo iniziare a lavorare, faremo della Gagauzia una regione prospera”, ha detto Hutsul davanti all’edificio della Corte d’appello di Comrat.

Dopo le elezioni il 16 maggio, il governo della Moldavia ha avviato 8 procedimenti per illeciti finanziamenti elettorali dei candidati alle elezioni della regione autonoma di Gagauzia, tentando di rendere nulla al consultazione. Lo stesso giorno gli agenti anticorruzione nei seggi elettorali hanno sequestrato gli elenchi degli elettori .

Quando la notizia si è diffusa intorno alla sede del palazzo di giustizia del Comrat, è iniziata la protesta e i manifestanti hanno chiesto di non interferire nelle elezioni della Gagauzia. Più tardi ai manifestanti si sono aggiunti anche i deputati dell’assemblea Nazionale. Successivamente la manifestazione si è spostata verso la sede del comitato esecutivo della regione autonoma di Gagauzia.

Anche il candidato Kalibi Sergei, dopo le elezioni ha presentato una denuncia in cui ha accusato il partito Shor di avere portato gli elettori alle urne, ma la corte ha respinto il reclamo, riconoscendo valida la votazione.

Il candidato indipendente Gregorio Uzun, sostenuto da socialisti, invece ha riconosciuto i risultati delle elezioni della regione autonoma della Gagauzia e ha condannato i tentativi delle autorità di compromettere la volontà, espressa dagli elettori.

Infine l’avvocato Eugenia Hutsul ha evidenziato che nessuno dei 79 osservatori per le elezioni nella Gagauzia ha presentato reclamo. Davanti al tribunale in Comrat per tutto il giorno, ci sono state manifestazioni a sostegno di Eugenia Hutsul. La gente ha cantato “il Nostro presidente – Eugenia Hutsul!” e i manifestanti hanno richiesto dalle autorità centrali non interferire nell’autonomia della regione. “Chiediamo al tribunale di Appello a prendere una decisione giusta in conformità con la legge”, – hanno sottolineato i partecipanti al picchetto e 24 ore dopo è arrivata la decisione della Corte d’appello di Comrat.