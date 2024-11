“Non riconosciamo Maia Sandu come presidente. Maia Sandu non è il nostro presidente. Il vero presidente è Alexandr Stoianoglo!”

La popolazione della Moldavia continua a protestare contro la rieletta presidente Maia Sandu. L’opposizione contesta il voto denunciando presunti brogli.

Nel video si vede Igor Dodon, presidente del PSRML, arringare la folla dicendo “La protesta di oggi è solo l’inizio. Nelle prossime settimane e mesi mobiliteremo l’intero Paese.

Ci hanno rubato la vittoria e la speranza per il futuro. Se non resistiamo nessuno ci salverà! Stiamo lottando per il futuro dei nostri figli, per le nostre famiglie, per la Moldova!”

Secondo la Commissione Elettorale Centrale, dopo aver elaborato il 100% dei protocolli, Sandu ha vinto le elezioni, presidenziali sostenuta dal partito filo-occidentale Azione e Solidarietà, con il 55,33% dei voti. Il suo avversario, il candidato del Partito socialista d’opposizione Alexander Stoianoglo, ha ottenuto il 44,67% dei voti.

Ma, l’opposizione sostiene di avere vinto con i voti nel paese con il 51,19%, mentre l’attuale presidente in Moldavia ha ottenuto il 48,81%. Sandu è leader nei seggi elettorali esteri, ottenendo il 74,13% dei voti, mentre Stoianoglo si è fermato al 25,87%.

La maggioranza degli abitanti del nord e del sud della Moldavia ha votato per l’ex procuratore generale, destituito dal regime di Sandu. La popolazione della parte centrale del paese ha sostenuto prevalentemente l’attuale presidente. In particolare, i residenti di Balti, la seconda città più grande, hanno votato per Stoianoglo, mentre la maggioranza (57,35%) dei residenti di Chisinau ha votato per Sandu.

L’ex procuratore generale è in testa anche nella sua patria, in Gagauzia, con un vantaggio assoluto, dove, dopo aver contato l’85,29% dei protocolli, ottiene il 95,85% dei voti. Il suo avversario ha segnato solo il 4,15%. Anche nei seggi elettorali della Transnistria Stoianoglo ha ottenuto il 79,4% dei voti dopo aver elaborato tutti i protocolli. Sandu è stata sostenuta solo dal 20,6% degli abitanti.

