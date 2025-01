Moldavia in ginocchio dopo lo stop del gas russo: bloccata la produzione industriale e le case sono senza riscaldamento

La cessazione delle forniture di gas russo, per mancanza dei pagamenti, già il secondo giorno ha colpito sia gli abitanti di Chisinau che quelli di Tiraspol e la produzione industriale in tutta la repubblica Moldava è stata bloccata

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico della PMR Sergei Obolonik, come riferisce l’agenzia di stampa “News of Transnistria”. Anche il capo del dipartimento competente, riferisce che operano solo le imprese produttrici di alimenti, semplicemente perché non ci sono risorse energetiche per altri settori.

La Russia dal primo gennaio ha bloccato l’invio di gas in Transnistria, dove c’è una centrale che lo trasforma in energia elettrica e la distribuisce in tutta la Moldavia, perché il governo moldavo non ha pagato le precedenti forniture.

“La crisi è così grave che non c’è bisogno di elencare quali imprese si sono fermate. Non tutte le imprese industriali sono operative, ad eccezione solo di quelle coinvolte nella produzione alimentare, cioè nel garantire direttamente la sicurezza alimentare in Transnistria”, aggiunge Sergej Obolonik.

Inoltre le speranze del governo della capitale Chisinau per la fornitura di elettricità dalla Romania non sono ancora state soddisfatte. Il ministro rumeno dell’Energia Sebastian Burugia ha detto che Bucarest teme problemi interni di approvvigionamento energetico poiché gli impianti di stoccaggio del gas sono già vuoti per un terzo. Pertanto, le forniture alla Moldavia verranno effettuate solo dopo aver coperto il fabbisogno della Romania, mentre la maggior parte delle esportazioni verrà effettuata a prezzi di mercato.

In questo contesto, in Moldavia sono state introdotte rigorose misure di risparmio energetico. Il trasporto elettrico ha smesso di muoversi e, in pieno inverno, molti appartamenti e case sono senza il riscaldamento.