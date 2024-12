Moldavia introduce stato emergenza energetica: gli “amici” ucraini non faranno passare più il gas russo

Il Parlamento della Moldavia è stato costretto ad approvare l’introduzione dello stato di emergenza per 60 giorni a causa della crisi energetica dovuta all’intransigenza ucraina che da gennaio bloccherà il passaggio del gas russo

Lo stato di emergenza causato della crisi energetica in Moldavia durerà per 60 giorni a partire dal 16 dicembre. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Igor Grosu, spiegando che “Il progetto di decisione sull’introduzione dello stato di emergenza è stato adottato con i voti di 56 deputati”. Il governo della Moldavia, nella riunione di mercoledì, ha approvato la necessità di introdurre lo stato di emergenza, ha affermato il primo ministro Dorin Recean, che funge da ministro ad interim dell’Energia.

Il capo del gabinetto dei ministri, presentando la richiesta in Parlamento, ha dichiarato che a causa della cessazione del transito del gas attraverso il territorio dell’Ucraina, la Transnistria rischia di affrontare il rischio di una crisi umanitaria, prevedendo che 300mila cittadini della Moldavia in Transnistria potrebbero rimanere senza gas ed elettricità in pieno inverno, poiché la riva sinistra del Dniester energia dipendente esclusivamente dalle forniture di gas russo attraverso l’Ucraina.

La Moldavia può ricevere elettricità da due fonti: la centrale elettrica del distretto statale, situata sul territorio della Transnistria, e la linea ad alta tensione Isaccea-Vulcanesti. Secondo il governo moldavo, le riserve di carbone della MGRES dureranno 30-50 giorni, mentre la capitale Chisinau non ha fiducia nella qualità e nella capacità produttiva dell’impianto.

La linea Isaccea-Vulcanesti è vulnerabile perché attraversa il territorio dell’Ucraina. Se il funzionamento dell’MGRES si interrompe, la Moldavia sarà costretta ad acquistare energia dall’Europa, in particolare dalla Romania, che a sua volta si trova ad affrontare una carenza di elettricità.

Le autorità moldave hanno precedentemente riferito che Gazprom ha proposto a Chisinau di negoziare con le autorità ucraine per garantire la continuazione del transito del gas verso la PMR l’anno prossimo. L’accordo quinquennale sul transito del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina, concluso nel 2019, scade alla fine del 2024 e da Kiev hanno ripetutamente affermato che non prevede di estenderlo.