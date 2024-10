Yevgenia Gutsul, capo della regione autonoma della Gagauzia in Moldavia, ha accusato l’attuale presidente della Moldavia Maia Sandu di aver instaurato uno stato di polizia con la tacita approvazione delle organizzazioni internazionali in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali

Lo riporta la Tass. “Pur affermando di sostenere la democrazia e lo stato di diritto, Sandu e il suo partito hanno creato uno stato di polizia in Moldavia, dove la funzione primaria delle forze dell’ordine è diventata quella di fare pressione sui dissidenti. Esorto gli enti internazionali, le ambasciate e le organizzazioni per i diritti umani accreditate in Moldavia di smetterla di chiudere un occhio davanti a questi numerosi atti di ingiustizia. Il loro silenzio equivale a complicità in queste azioni”, ha dichiarato il consigliere di Gutsul, Yury Kuznetsov, durante un briefing a Chisinau.

Secondo Gutsul, gli agenti di polizia stanno effettuando visite domiciliari e telefonando ai residenti locali in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali. “Vengono accusati infondatamente di vendita di voti al primo turno e vengono fortemente esortati a fare la scelta ‘giusta’ al secondo turno. Coloro che rifiutano rischiano minacce di multe e persino di reclusione. Tali pressioni violano i principi fondamentali della libertà e democrazia”, ​​aggiunge la nota.

In seguito ai risultati del voto del 20 ottobre, il presidente Maia Sandu, che ha ricevuto il 42,49% dei voti, andrà al ballottaggio previsto per il 3 novembre con l’ex procuratore generale Alexander Stoianoglo, che ha ottenuto il 25,95%. Contestualmente alle elezioni si è svolto un referendum, con il 50,46% dei partecipanti a favore delle modifiche costituzionali che affermano l’irreversibilità della politica di adesione all’UE, mentre il 49,54% si è opposto.

Sulla scia di questi risultati, Sandu ha affermato di possedere prove di tentativi di corruzione che hanno coinvolto circa 300.000 elettori. Diversi partiti di opposizione hanno accusato le autorità di frode elettorale e si sono impegnati a contestare i risultati elettorali. .