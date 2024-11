Moldavia, Sandu rieletta presidente ancora con i voti esteri, la Gaugazia vota in massa per Stoianoglo: Paese spaccato

Il secondo turno delle elezioni presidenziali di ieri domenica 3 novembre in Moldova hanno confermato Maia Sandu presidente, ancora una volta con il soccorso del voto arrivato dall’estero

Maia Sandu dopo che è stato conteggiato il 99,73% dei voti del secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati preliminari rilasciati dalla Commissione elettorale centrale, ha vinto con il 55,36%, superando l’ex procuratore generale Alexandr Stoianoglo che ha raccolto il 44,64%. Nel primo turno delle elezioni Sandu aveva ottenuto il 42,45% dei voti, Stoianoglo il 25,98%.

Un voto che ha spaccato la piccola repubblica ex sovietica in due. La maggioranza degli abitanti del nord e del sud della Moldavia ha votato per l’ex procuratore generale, destituito dal regime di Sandu. La popolazione della parte centrale del paese ha sostenuto prevalentemente l’attuale presidente. In particolare, i residenti di Balti, la seconda città più grande, hanno votato per Stoianoglo, mentre la maggioranza (57,35%) dei residenti della capitale Chisinau ha votato per Sandu.

L’ex procuratore generale è risultato in testa soprattutto nella sua patria, la Gagauzia, dove dopo lo sfoglio dell’85,29% dei voti è in vantaggio assoluto col 95,85% dei voti. Sandu ottiene solo il 4,15%. Situazione simile nei seggi elettorali della Transnistria, dove Stoianoglo ha ottenuto il 79,4% dei voti dopo aver elaborato tutti i protocolli. Sandu è stata sostenuta solo dal 20,6%.

Esattamente come era accaduto nel primo turno di ballottaggio, a decidere il risultato finale sono stati i voti arrivati dall’estero, da dove sono arrivate diverse segnalazioni di brogli, con gente che non ha ricevuto la scheda elettorale, ma si è sentita rispondere dal consolato locale che risultava avesse già votato. Ed infatti, dopo aver elaborato il 90,81% dei voti dei seggi elettorali in Moldavia, Stoianoglo era in testa con il 50,45% dei voti, seguita da Sandu con il 49,55% dei voti. Poi sono arrivati i risultati dei seggi elettorali all’estero e già da subito il presidente in carica aveva il 74,13% dei voti, mentre Stoianoglo appena il 25,87%.

Con il conteggio finale di questi voti, Sandu è stata riconfermata presidente per altri quattro anni, ma si prevede che governare un Paese spaccato in due sarà difficile, soprattutto appare impensabile che la regione separatista della Transnistria, dove insiste l’esercito russo a controllarlo e la Guagazia, che si sempre è Russa, accettino di entrare in europa. Culture troppo diverse. Cosa succederà ora? Difficile prevederlo, ma per Sandu e l’Europa, i problemi sono appena iniziati.