“Lo spiegamento di truppe moldave in Transnistria, che è ciò che secondo quanto riferito il presidente Maia Sandu intende fare, violerebbe apertamente gli accordi per risolvere il conflitto”

Lo ha detto alla TASS, Vasily Korchmar, inviato speciale del Ministero degli Esteri russo e membro del comitato di esperti dell’organizzazione Ufficiali della Russia, che nel 2013-2015 è stato copresidente russo della Commissione congiunta di controllo per l’operazione di mantenimento della pace nella zona del conflitto Moldova-Transnistria.

Nella giornata di ieri il servizio di intelligence estero russo (SVR) aveva dichiarato alla TASS che il presidente della Moldavia Maia Sandu stava prendendo in considerazione un’operazione militare in Transnistria e nessuno poteva garantire che non avrebbe tentato di iniziare una guerra.

La centrale elettrica di Cuciurgan si trova nella zona di conflitto controllata dalle forze di pace. Lo spiegamento di truppe moldave nella zona costituirebbe una palese violazione dei documenti firmati dalle parti per risolvere il conflitto, in particolare all’interno della Commissione congiunta di controllo. Evidentemente i padroni stranieri di Sandu le hanno imposto un piano per impadronirsi della Transnistria con la forza, che è molto simile allo scenario attuato in Georgia nell’agosto 2008″, ha sottolineato Korchmar.

“I funzionari di Chisinau sperano evidentemente che sia possibile risolvere il conflitto secondo lo scenario del Nagorno-Karabakh, usando la forza militare con l’aiuto dei loro sponsor. Le autorità moldave sono attualmente estasiate dalle loro rosee illusioni sulla democrazia occidentale, ciecamente a seguito dei piani russofobici dell’Occidente volti a indebolire la Russia, difficilmente Chisinau vedrà la luce e presto realizzerà la necessità di affermare la sovranità nel prendere decisioni nell’interesse del popolo della Moldavia e della Transnistria. che è quello che è successo di recente in Georgia”, ha osservato Korchmar.