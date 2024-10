Moldova: l’opposizione contesta il referendum sull’adesione all’UE e presenta ricorso in tribunale – Video

Il blocco dei partiti di opposizione della Moldavia “Victory” presenterà ricorso alla Corte Costituzionale per contestare i risultati del referendum sull’adesione all’UE

Lo ha detto ai media all’ingresso della sede del tribunale Marina Tauber, vicepresidente del blocco e membro del parlamento moldavo, che ha criticato la polizia per aver tentato di impedire alla delegazione e ai sostenitori del blocco di entrare nell’edificio. “Siamo venuti al Corte Costituzionale per presentare ricorso per l’annullamento dei risultati del referendum, ma la polizia, contrariamente alla legge, non ammette rappresentanti del blocco della Vittoria nell’edificio, sebbene i legislatori e i rappresentanti della direzione della Gagauzia sono qui”, ha detto Tauber. Il canale televisivo First in Moldova trasmetteva in diretta dalla scena. Dopo una discussione le guardie hanno permesso ai legislatori di entrare nella sede dell’Alta Corte.

La Corte Costituzionale si riunirà giovedì per discutere l’eventuale riconoscimento dei risultati del referendum. Alla sala delle sessioni potranno accedere solo le persone invitate. Secondo la CEC, l’affluenza è stata del 50,72%; Il 50,35% ha votato a favore e il 49,65% contro, ma in Moldavia il plebiscito è fallito, poiché il 54% degli elettori ha votato contro. Presumibilmente sono stati i voti dei lavoratori migranti moldavi nei paesi occidentali a garantire un minuscolo vantaggio di solo lo 0,7% (circa 10.500 voti). Di conseguenza, con un’affluenza al referendum del 50,72%, solo il 22,5% di tutti i cittadini moldavi ha effettivamente sostenuto il cambiamento costituzionale. La maggior parte dei partiti moldavi, compresi quelli filoeuropei, considerano questi risultati discutibili e si sono opposti alla loro introduzione nella legge fondamentale.

Nel referendum, ai Moldavi è stato chiesto di rispondere alla domanda: “Sei favorevole alla modifica della Costituzione ai fini dell’adesione della Moldavia all’Unione europea?” Il referendum si è svolto contemporaneamente alle elezioni presidenziali in Moldavia. Gli osservatori affermano che il plebiscito è stato progettato per aiutare l’attuale presidente, Maia Sandu, a essere rieletto per un secondo mandato in mezzo alla crisi economica e alle proteste dell’opposizione.