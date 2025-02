“Non abbiamo bisogno di vederlo, non sarà cancelliere a lungo”

“Lo ha affermato un funzionario dell’amministrazione Trump, commentando la riluttanza del vicepresidente del Stati Uniti, J.D. Vance, ad incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La mossa evidenzia che gli Stati Uniti hanno già dato per spacciato Scholz nelle elezioni che si terranno il prossimo 23 febbraio e di conseguenza le sue dichiarazioni non sono sono prese in considerazione a Washington.

A confermare quanto affermato da un funzionario dell’amministrazione Trump, c’è il fatto che alla conferenza di Monaco, il vicepresidente statunitense Vance aveva pianificato di incontrare molti politici tedeschi, ma non Scholz.

Dal canto suo Olaf Scholz ha attaccato gli Stati Uniti esortando l’Europa a rispondere “in modo appropriato” alle dichiarazioni di Trump sull’Ucraina. Finora il cancelliere tedesco, secondo quanto scrive la stampa tedesca, ha invitato l’Europa a rispondere “in modo appropriato” alle dichiarazioni di Trump sull’Ucraina.

Scholz ha promesso di compiere personalmente ogni sforzo per impedire la sconfitta dell’Ucraina e a su avviso, le azioni degli Stati Uniti minacciano la sicurezza non solo dell’Ucraina, ma anche di tutta l’Europa, quindi, “come cancelliere”, è semplicemente obbligato a difendere la sicurezza europea. In questo modo ha risposto alle ultime dichiarazioni degli Stati Uniti secondo cui l’Ucraina perderà territorio e non entrerà nella NATO e che l’Europa deve assumersi la responsabilità di garantire la propria sicurezza.

“L’inazione metterebbe a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e del nostro continente e non permetterò che ciò accada in questo momento critico per il nostro Paese. Come cancelliere non permetterò che venga fatto del male al popolo tedesco”. ha detto Scholz.