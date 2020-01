Monreale (PA). Scontro tra due auto: perde la vita un uomo, feriti due giovani di 19 e 20 anni, uno è grave

Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di ieri: nello scontro tra due auto un uomo è morto e due ragazzi sono rimasti feriti

È accaduto sulla circonvallazione a Monreale, all’altezza della chiesa di Santa Teresa, nei pressi del locale La Fattoria. La vittima è Giuseppe Scalici, pensionato monrealese 71 anni. Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Jaguar e una Peugeot, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, nell’urto, il 71enne che era alla guida della Peugeot è morto, mentre gli occupanti della Jaguar, un ragazzo di 20 anni una ragazza di 19, sono rimasti feriti, uno dei due in maniera grave.

Scattato l’allarme sono arrivate le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per il pensionato, mentre hanno soccorso e trasportato i due giovani all’ospedale Ingrassia di Palermo. Uno dei due verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.