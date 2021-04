Monreale (PA). Si schianta con la bici contro un palo: muore un ragazzo 19enne. Inutili i soccorsi

Un grave incidente in bici si è verificato nella tarda di oggi, un giovane di 19 anni è deceduto nonostante i tempestivi soccorsi

È accaduto intorno alle 12,30, in zona Castellaccio a Monreale, in un tratto in forte pendenza. La vittima è un ragazzo di 19 anni, Piermario Dominici, nato a Palermo. Secondo una prima ricostruzione il giovane si è schiantato contro un palo mentre era in sella alla sua bici. Sul posto sono arrivati i soccorso e i sanitari del 118, lo hanno trasportato in codice rosso, all’ospedale Ingrassia del capoluogo, dove a causa delle gravi condizioni è deceduto poco dopo l’arrivo.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale. Il giovane avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni.