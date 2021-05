Montallegro (AG). Violenza sessuale su una bimba di 9 anni: arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato e baciato sulle labbra una bambina di 9 anni e poi forse per farla stare zitta le ha regalato braccialetti, caramelle e 5 euro



I carabinieri di Montallegro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, hanno arrestato un settantenne. L’ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. Del fascicolo d’inchiesta si sta occupando il pubblico ministero Emiliana Busto, con la supervisione del procuratore capo Luigi Patronaggio.

Il settantenne è accusato di violenza sessuale aggravata dall’avere commesso il fatto in danno di una persona d’età inferiore ai 14 anni. Secondo gli inquirenti, male indagini sono ancora in corso, i fatti si sarebbero verificati all’interno del garage dell’abitazione dell’uomo dove la piccola sarebbe stata invitata per farle vedere dei giochi. Poi, sempre secondo l’accusa, l’anziano avrebbe palpeggiato la bambina, baciandola con violenza sulla bocca. Per gli investigatori, non sarebbe stata l’unica violenza, pare infatti, anche nelle ore successive la piccola sarebbe stata nuovamente baciata sulla bocca.



La piccola anche se traumatizzata, ha però raccontato tutto alla mamma che si è rivolata ai carabinieri della stazione di Montallegro, i quali coordinati dal comando compagnia di Agrigento, dopo avere verbalizzato la circostanziata denuncia, l’hanno inviata alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini. Il pubblico ministero ce aveva anche chiesto un incidente probatorio negli ultimi giorni, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.