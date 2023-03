Monte: “Museo del Carnevale fa acqua da tutte le parti, stato di degrado e abbandono: A.A.A. Cercasi amministrazione”

Infiltrazioni d’acqua piovana che stanno segnando profondamente le pareti, il tetto ed il pavimento. Ecco cosa resta del Museo del Carnevale della Perriera che era diventato un piccolo polo di attrazione turistica

Questa l’amara constatazioni della situazione attuale del Museo del Carnevale sito alla Perriera dell’ex assessore al Comune di Sciacca Salvatore Monte, che in quella struttura ebbe modo di lavorarci.

“Nel trascorso fine settimana – scrive Monte in una nota – ho avuto modo di entrare a far visita all’interno del Museo del Carnevale sito alla Perriera. Inaugurato nel 2016 dopo una lunga fase di progettazione per una nuova musealizzazione che lo ha reso particolarmente affascinante e moderno con le sue gallerie, i suoi monitor, un enorme maxischermo ed un ascensore piattaforma per abbattere le barriere architettoniche, il museo era diventato un piccolo polo di attrazione turistica.

A distanza di anni ho riscontrato, con non poca tristezza, che la struttura versa in condizioni pessime con la presenza di infiltrazioni d’acqua piovana che stanno segnando profondamente le pareti, il tetto ed il pavimento. Pozze d’acqua all’ingresso che precludono l’accensione dell’illuminazione e la possibilità di visitare la struttura.

Faccio un appello all’amministrazione comunale affinché si possa procedere ad un sopralluogo e alla verifica dei danni auspicando la stesura di un programma di interventi mirati alla possibilità di rendere la struttura nuovamente disponibile per i turisti ed i nostri concittadini. Quel bene museale, voluto per rivivere durante l’anno la magia del Carnevale di Sciacca, non può essere lasciato in quelle condizioni”.